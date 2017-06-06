الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين يقيم حفل افطار تكريماً للجنة القانونية المصغرة

الاصلاح نيوز-

أقام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين اليوم الثلاثاء حفل افطار لأعضاء اللجنة القانونية المصغرة وموظفي المجلس بحضور رئيس المجلس ورئيس اللجنة القانونية أمين عام المجلس الدكتور مهند العزة.

وتأتي هذه الخطوة في اطار الاهتمام الذي يوليه المجلس لتقوية وتعزيز العلاقات والروابط الإجتماعية بين الزملاء وتقديراً لعملهم المتواصل والدؤوب وجهودهم التي يبذلونها للارتقاء بالمجلس.

وعبر الدكتور العزة عن تثمين المجلس الأعلى لجهود أعضاء اللجنة القانونية الذين ثابروا على عملية المراجعة والإعداد وعقد اللقاءات التشاورية مع مختلف القطاعات والخبراء المعنيين في مجال الإعاقة بمن في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم ومنظماتهم والأهالي.

وأكد أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً دؤوباً من المجلس وشركائه وبصفة خاصة وزارات التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والعمل وسائر الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وذلك لترجمة أحكام القانون إلى ممارسات فضلى تعكس ما يصبو إليه الأردن من ارتقاء ونهوض لواقع الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يعزز السمعة الدولية الطيبة التي تحققت للأردن خلال السنوات الماضية عبر إرادته السياسية الواضحة الرامية لوضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس سلم أولويات الأجندة الوطنية. يشار إلى أن اللجنة القانونية المصغرة تشكلت عام 2013 برئاسة الدكتور مهند العزة وعضوية كل من شامان المجالي، والدكتور رنا عجوة وعلا عياش والدكتور محمد زيدان ورود القرعان ولارا ياسينن، حيث عكفت هذه اللجنة خلال الأعوام الأربع الماضية على مراجعة منظومة التشريعات الوطنية والأدبيات والممارسات النموذجية المقارنة وعقد الجلسات الحوارية مع مختلف أطياف المجتمع وقطاعاته وتقديم الخدمات من أجل تضمين القانون الجديد كل ما من شأنه تلافي الفجوات التشريعية والعملية التي اكتنفت عملية تطبيق القانون السابق.

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً جديدة تتعلق بتعريف الإعاقة وإصدار بطاقة تعريفية تسهل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المختلفة، وقد أقر مجلس الأمة في دورته الاعتيادية الماضية القانون وتم نشره في الجريدة الرسمية في مطلع حزيران الجاري ليدخل حيز النفاذ نهاية آب المقبل، أي بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لما تقضي به مادته الأولى.

(بترا)