طرح تذاكر مهرجان جرش إلكترونيا

الاصلاح نيوز-

طرحت ادارة مهرجان جرش بيع التذاكر عبر الخدمات الالكترونية اون لاين في خطوة تهدف للتسهيل على المواطنين الذين يرغبون بالحصول على تذاكر حفلات المهرجان.

ودعت ادارة المهرجان المواطنين والزوار الراغبين في حضور فعاليات دورته الجديدة الشهر المقبل الى الشراء الالكتروني عبر موقع “كراسي دوت كوم” بالإضافة الى خدمة التوصيل للتسهيل والتخفيف عليهم من عناء البحث والتنقل بين اماكن بيع التذاكر.

كما اعلنت ادارة المهرجان عن تخصيص الطبقة الاولى من مدرجات المسرح الجنوبي للعائلات والمجموعات السياحية في سبيل توفير الراحة وحرية الحركة والانسيابية لدخول وخروج زوار المهرجان.-(بترا)