وزير الخارجية الألماني: ترامب هو المسؤول عن التوتر في الخليج

الاصلاح نيوز-

اتهم وزير الخارجية الالماني الرئيس دونالد ترامب بتأجيج النزاعات في الشرق الاوسط بالمجازفة بسباق جديد على التسلح بعد مقاطعة قطر من الدول المجاورة لها.

وقال سيغمار غابرييل لصحيفة “هاندلبلاست” في عددها ليوم الاربعاء ان “تسبب ترامب بتوتير العلاقات في منطقة تشهد اصلا ازمات خطير جدا”.

ورأى الوزير ان “العقود العسكرية الضخمة الاخيرة التي ابرمها الرئيس الاميركي مع دول الخليج تزيد مخاطر سباق جديد على التسلح”.

واضاف بحسب مقتطفات للحديث نشرتها الصحيفة مساء الثلاثاء “انها سياسة خاطئة تماما وبالتأكيد ليست سياسة المانيا”.

وتابع “انني قلق جدا لتطور الاحداث الاخير وعواقبه على المنطقة برمتها”.

والاثنين قطعت السعودية والبحرين والامارات واليمن ومصر وجزر المالديف علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر متهمة اياها ب”دعم الارهاب”.

كما اتهم ترامب قطر بتمويل المتطرفين.

وخلال زيارته الاخيرة للسعودية اعلن ترامب عن صفقات لبيع الاسلحة للرياض بقيمة 110 مليارات دولار.

وقال غابرييل “يبدو ان الهدف هو عزل قطر كليا وضرب وجودها”.

واعتبر الوزير ان الاتفاق النووي المبرم مع ايران في 2015 سمح بتفادي تصعيد بالاسلحة النووية. وتابع ان “نزاعا كبيرا بين دول مجاورة هو آخر ما نحتاج اليه”.

ويستقبل الوزير الالماني الاربعاء نظيره السعودي عادل الجبير في برلين.(أ ف ب)