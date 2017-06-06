المدعي العام يسند تهمة لـ4 أشخاص بقضية الدجاج الفاسد

الاصلاح نيوز-

أسند مدعي عام عمان عبدالله ابو الغنم اليوم الثلاثاء، تهمة تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لاثنين آخرين من المشتكى عليهم فيما يعرف بقضية الدجاج الفاسد، ليرتفع عدد المتهمين على ذمة القضية إلى أربعة أشخاص.

وقال مدعي عام عمان عبدالله ابو الغنم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه واصل اليوم النظر بقضية الدجاج الفاسد الذي ضبطته كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأسبوع الماضي في مدينتي الكرك ومعان، مضيفاً أن عدد المتهمين في القضية ارتفع لأربعة أشخاص، بعد أن أسند اليوم ذات التهمة إلى اثنين آخرين على ذمة القضية.

وشدد ابو الغنم على أن النيابة العامة ستتخذ أشد الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الغذائي الوطني والصحة العامة.

ومن ضمن الأشخاص المسندة إليهم التهم، مدير المبيعات لإحدى الشركات المنتجة للدواجن، ومالك إحدى الشركات التي تعمل في تجارة اللحوم والدواجن.