اكتشف حقيقة المشروب الذي يتناوله رامز جلال وهو داخل “الكومودو”

الاصلاح نيوز-

ما ان تم عرض حلقات برنامج المقالب “رامز تحت الارض”، الذي يقدّمه الفنان المصري رامز جلال، لفت انتباه المشاهدين المشهد الذي يظهر فيه “رامز” وهو يشرب شيئاً غريباً، وهو في داخل مجسم حيوان “الكومودو”.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه حقيقة المشروب الذي يتناوله الفنان رامز جلال في برنامج “رامز تحت الأرض”.

وتبين من الفيديو، أن “رامز” يتناول كمية كبيرة من الماء، كي يتمكن من إقناع الضيف بحقيقة حيوان “الكومودو” الذي يتنكر في هيئته، خاصة أنه من خصائص هذا الحيوان أنه ينتج كمية كبيرة من اللعاب.