100 مليون كلفة الاستثمار في مطار الملك حسين بالعقبة

الاصلاح نيوز-

يعتبر مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة أحد أهم الركائز اللوجستية التي سعت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى تطويره ليكون رافدا مهما للاقتصاد الاردني وحاضنة للاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.

وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة ناصر الشريدة لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان الكلفة الاجمالية للاستثمار في المطار تصل الى 100 مليون دينار وتشمل اكاديمية للطيران المدني ومبنى للطائرات الخاصة ومرفق للشحن الجوي وآخر لصيانة الطائرات ونادي الصقور الملكي ونادي الرياضات الجوية .

وتوقع الشريده ان يصل عائد الاستثمار على الاقتصاد الوطني من المطار خلال السنوات الثلاث القادمة الى حوالي 300 مليون دينار، مشيرا الى ان شركة تطوير العقبة وشركة العقبة للمطارات تعملان حاليا على استمرار التطوير والتحديث في مرافق البنية التحتية له من خلال مجموعة من الشركات الاستثمارية العقارية والسياحية وشركات النقل الجوي والخدمات اللوجستية.

وبين ان هناك فرصا اضافية للعقبة في مجال الاستثمار خلال السنوات الخمس القادمة وذلك مع نمو التجارة العالمية في الشرق الاوسط كون مدينة العقبة تتمتع بموقع استراتيجي مناسب وداعم لهذه التجارة.

وقال ان خطة السلطة الاستراتيجية تركز على الاستثمار المجدي لمرافق المطار بعد ان يتم تطوير وتفعيل الخدمات اللوجستية فيه تمهيدا لوضعه على خارطة النقل الجوي الدولي كمطار متميز على مستوى الشرق الاوسط .

بترا