أسعار الخضار والفواكه لليوم العاشر من رمضان

الاصلاح نيوز-

حدد سوق الجملة المركزي للخضار والفواكة التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:-

باذنجان أسود عجمي تراوح سعر الكيلو 100-250 فلسا، بصل ناشف، 100 – 300، البطاطا 250 – 450، بطيخ 100-350 فلسا، البندورة 100 -450 فلسا والجزر600 -700 فلس، والخيار100- 250 فلسا، الزهرة 100-300، فاصولياء 600 – 1 دينار، والكوسا بين 100- 300، شمام 100- 600، الليمون 500 -1 دينار موز بلدي 250 – 700 فلس.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى السوق اليوم 3022 طنا منها 2225 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.-( بترا)