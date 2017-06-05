تركيا تعرض المساعدة لحل الخلاف بين قطر ودول خليجية

الاصلاح نيوز-

دعت تركيا التي تقيم علاقات وثيقة مع دول الخليج، اليوم الاثنين، إلى الحوار وأبدت استعدادها للمساهمة في حل الخلاف بين قطر ودول خليجية ومصر قطعت علاقاتها مع الدوحة لاتهامها بدعم “الإرهاب”.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي في أنقرة “يمكن أن تحصل مشاكل بين الدول، لكن يجب أن يتواصل الحوار”، مضيفا “بالتأكيد، سنقدم أي شكل من أشكال الدعم لكي يعود الوضع إلى طبيعته”.

وتقيم تركيا علاقات مميزة مع قطر، وعلاقات جيدة مع دول الخليج الأخرى ولاسيما السعودية.

وعلى غرار قطر، غالبا ما توجه إلى تركيا اتهامات بدعم مجموعات منبثقة من تيار الإخوان المسلمين في العالم العربي.-(ا ف ب)