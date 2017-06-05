برنامج تأمين “سفر” مع الشرق العربي للتأمين لجميع أنحاء العالم

الاصلاح نيوز-

من أولويات شركة الشرق العربي للتأمين تقديم البرامج التأمينية الشاملة التي تضمن راحة البال لجميع عملائها الكرام، حيث تقدم برنامج “سفر” والذي يقدم ميزات تأمينية فريدة لجميع المسافرين أينما كانت وجهة سفرهم ولأي مكان في العالم، حيث أن برنامج “سفر” هو تأمين متكامل في دول أوروبا والشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم بتغطيات شاملة ومزايا عديدة بدرجات مختلفة ذهبية اوفضية أو اوروبا / الشنغن أو دول الشرق الأوسط .

حيث يوفر برنامج “سفر” العديد من المنافع والتغطيات كتغطية النفقات الطبية للحالات الطارئة خارج بلد الإقامة والإخلاء الطبي الطارئ, العناية السنية الطارئة, إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة وتكاليف تأمين مرافق للأطفال المعولين ، بالإضافة إلى تعويض المؤمن في حال التعرض للسطو.

بالإضافة إلى توفيرمنافع التعويض لفقدان وخسارة الأمتعة المسجلة في رحلة الطيران, جواز السفر خارج الأردن والتعويض عن التأخير في وصول الأمتعة المسجلة أو التأخير في المغادرة أو الإقلاع او في حال تم الغاء الرحله شريطة أن ينجم عنها خسارة ماليه.

برنامج ” سفر” يمنحك راحة البال والاستمتاع برحلتك ويقدم لك خدمات المساعدة الشخصية على مدار 24 ساعة من خلال خط المساعدة الدولي 0096265008119.