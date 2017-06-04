توقيف شخصين بقضية الدجاج الفاسد .. و35 طنا سُربت إلى عمان

الاصلاح نيوز-

قرر مدعي عام عمان الاول عبدالله ابو الغنم توقيف اثنين من المشتكى عليهم بجرم تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري مدة اسبوع قابلة للتجديد في مركز اصلاح وتاهيل ماركا.

وكان ابو الغنم قد باشر اليوم الاحد، بالتحقيق مع المتهمين بقضية الدجاج الفاسد والموقوفين على إثرها.

ومن جهة أخرى عقدت لجنة الصحة النيابية اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة تداعيات القضية تبين خلاله ان 35 طنا من الدجاج الفاسد تسربت الى محافظة عمان ومعان.

وبين مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات خلال حضوره الاجتماع أن المؤسسة اتخذت قرارا بإتلاف نحو 70 طنا من الدجاج الفاسد حتى لا يكون هناك مجال لتسريب كميات اخرى منها.

واشار عبيدات إلى انه تبين ان المستودعات التي خرج منها الدجاج تم التحفظ عليها في محافظة معان بعد ان كان ظاهرا سوء التخزين والعفن وانبعاث الروائح الكريهة.

وأكد أن الذي تم توقيفهم تم ايداعهم للنائب العام للتحقيق بالموضوع حتى لا يتم ظلم اي شخص او شركة.