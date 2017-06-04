الصحة النيابية تدعو الملقي و4 وزراء بشأن الدجاج الفاسد

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس وأعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية أن غذاء المواطن الاردني وصحته خط أحمر، و”لن نسمح لأي جهة المساس والتلاعب بالأمن الغذائي”.

وشددوا، باجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب إبراهيم بني هاني تم خلاله بحث تفاصيل قضية الدجاج الفاسد، على ضرورة محاسبة جميع المقصرين الذين تثبت ادانتهم بهذه القضية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيفها على الغذاء.

وقرروا بالاجتماع الذي حضره عدد من النواب، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، دعوة رئيس الوزراء هاني الملقي ووزراء الصحة والصناعة والتجارة والزراعة والداخلية وكل الجهات المعنية للاستماع الى الاجراءات الحكومية المتخذة للحفاظ على صحة المواطن وأمنه الغذائي والخطوات المتخذة لردع المتاجرين بصحة المواطنين.

كما استمعت اللجنة، بحسب بني هاني، إلى المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لاسيما اجراءاتها حول قضية الدجاج الفاسد.-(بترا)