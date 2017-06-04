تشكيل لجان نقابة الصحفيين – أسماء

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس نقابة الصحفيين الاردنيين خلال جلسة له اليوم الاحد برئاسة النقيب راكان السعايدة تشكيل اللجان المساندة لعمل المجلس، حيث جاءت على النحو التالي:

لجنة العضوية وتضم الزملاء تيسير النعيمات رئيسا وعضوية كلا من رشيد حسن ووليد الهباهبة وزهير الطاهات وعبدالرحمن ابو حاكمة.

لجنة التدريب وتضم الزملاء جمال شتيوي رئيسا وعضوية الزملاء مكرم الطراونة وعماد عبدالرحمن ومشهور ابو عيد ومحمد خير بشتاوي.

لجنة الحريات العامة وتضم الزملاء عبدالحكيم قرالة رئيسا وعضوية كلا من ابتسام العطيات وماهر الشريدة وحمزه العكايلة وغازي السرحان ومحمود الطراونة ومنير القرالــة.

لجنة الخارجية وتضم الزملاء الدكتور نبيل الشريف رئيسا وعضوية كلا من ليندا معايعة ورانيا الهندي وعادل قموه وجهاد العدوان وسليمان الحراسيس ورانيا تادرس.

اللجنة الاجتماعية وتضم الزملاء جميل البرماوي رئيسا وعضوية الزملاء سناء الشوبكي وشاكر الخوالدة ومحمد القراله ومحمد خويلة وتغريد السعايدة وبسمه الحجايا.

اللجنة الثقافية وتضم الزملاء عطالله الحجايا رئيسا وعضوية رمزي الغزوي ومحمد عقاب الخصاونة وعزيزه علي وفاتن الكوري وابراهيم السواعير ومعتصم الرقاد.

لجنة فلسطين وتضم الزملاء عبدالله ربيحات رئيسا وعضوية منير عبدالرحمن ومحمد غنام وعبدالله القاق وجاسر العزة.

لجنة المراة وتضم الزملاء كوثر صوالحة رئيسا وعضوية مها صراوي وامال جراب وموزه فريحات وخلوي جويحان.

اللجنة التاديبية الاولى وتضم الزملاء سليمان البرماوي رئيسا وعضوية نسيم عنيزات وعبدالكريم الوحش.

اللجنة التاديبية الثانية وتضم الزملاء عبدالمجيد ابو خالد وعضوية رامي الامير وعبدالله الحوت.

كما اقر المجلس تاجيل تشكيل مركز التدريب وذلك من اجل المزيد من الدراسة ليتم اختيار فريق عمل قادر على الاستجابة للمتطلبات التدريبية للمركز.-(بترا)