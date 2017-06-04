الشيكات المعادة منذ بداية العام بلغت 974 مليون دينار

الاصلاح نيوز-

أعاد مركز المقاصة لدى البنك المركزي الأردني 4.7 بالمائة من الشيكات المتداولة في المركز لنهاية أيار (مايو) من العام الحالي منها 2.9 بالمائة لعدم كفاية الرصيد و1.8 بالمائة لأسباب أخرى.

وبلغ عدد الشيكات المعادة 205.9 ألف شيك فيما بلغ إجمالي الشيكات المتداولة حوالي 4.4 مليون شيك منذ بداية العام الحالي ولنهاية أيار (مايو).

وبلغت قيمة الشيكات المعادة نحو 974 مليون دينار منها 728.5 مليون دينار لعدم كفاية الرصيد.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن قيمة الشيكات التي تم تداولها للفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نهاية أيار (مايو) نحو 19.8 مليار دينار.

يذكر أن عدد الشيكات التي تم تداولها في العام الماضي 2016 بلغ 10.4 مليون شيك تم إعادة 498.7 ألف شيك. فيما بلغت قيمتها 46.2 مليار دينار تم إعادة 1.8 مليار دينار منها.-(بترا)