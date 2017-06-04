مادبا: إغلاق مول لوجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

الاصلاح نيوز-

أغلق مراقبو الدائرة الصحية في بلدية مادبا الأحد، مول لوجود مواد غذائية وتموينية غير صالحة للاستهلاك البشري ، وفق مدير الدائرة الصحية في البلدية الدكتور أحمد الغليلات

وأكد الغليلات، ان مراقبي الصحة يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص في الجانب الصحي ، للتفتيش على كافة المحلات والمطاعم ، وأثناء الجولات التفتيشية، تم ضبط مواد غذائية وتموينية في احدى المولات غير صالحة للاستهلاك البشري ، وتم اغلاق المول.

وأضاف الغليلات، أن صحة وسلامة المواطن خط احمر، ولن نسمح لاي من كان بالتلاعب بصحة والسلامة المواطن.