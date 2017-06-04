3582 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

الاصلاح نيوز-

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة الى سوق الجملة المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم 3582 طن منها 2691 طن خضار والباقي فواكه وورقيات من مختلف الاصناف.

وحددت نشرة قائمة بأسعار الاصناف التي وردت الى السوق حسب ادنى واعلى سعر للكيلو الواحد، ومنها: باذنجان اسود عجمي تراوح سعر الكيلو 100-300 فلس، بصل ناشف ،100 – 800 ، البطاطا 250 – 450 ، بطيخ 100-350 فلسا ، البندورة 50 -200 فلس و الجزر600 -700 فلس ، والخيار100- 300 فلس ، الزهرة 150-400، فاصولياء 700 – 1 دينار ، والكوسا بين 100- 300 ، شمام 100- 600 ، الليمون 500 -1 دينار موز بلدي 250 – 700 فلس.