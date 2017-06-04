الاحد .. ارتفاع على درجات الحرارة

الاصلاح نيوز-

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار الأجد، وتُصبح الأجواء حارّة نسبياً بشكل عام و حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر بعض السُحُب العالية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

– الرياح : شمالية

– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (نصف متر)

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 24-25 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الاجواء معتدلة عموماً.

والرياح مُتغيرة الإتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 32 الى 22

غرب عمان: من 30 الى 22

إربد: من 30 الى 18

جرش: من 33 الى 22

السلط: من 30 الى 19

عجلون: من 30 الى 18

الزرقاء: من 35 الى 23

المفرق: من 33 الى 19

مأدبا: من 32 الى 18

الكرك: من 31 الى 20

الطفيلة: من 31 الى 21

معان: من 32 الى 21

العقبة: من 39 الى 27

البحر الميت: من 40 الى 31

والله أعلم