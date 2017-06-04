الاحد .. ارتفاع على درجات الحرارة

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار الأجد، وتُصبح الأجواء حارّة نسبياً بشكل عام و حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتظهر بعض السُحُب العالية.
وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.
في خليج العقبة:
– الرياح : شمالية
– حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (نصف متر)
– درجة حرارة سطح مياه البحر: 24-25 درجة مئوية.
ليلاً:
تكون الاجواء معتدلة عموماً.
والرياح مُتغيرة الإتجاهات إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:
شرق عمان: من 32 الى 22
غرب عمان: من 30 الى 22
إربد: من 30 الى 18
جرش: من 33 الى 22
السلط: من 30 الى 19
عجلون: من 30 الى 18
الزرقاء: من 35 الى 23
المفرق: من 33 الى 19
مأدبا: من 32 الى 18
الكرك: من 31 الى 20
الطفيلة: من 31 الى 21
معان: من 32 الى 21
العقبة: من 39 الى 27
البحر الميت: من 40 الى 31
والله أعلم