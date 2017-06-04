“النيابة” تبدأ التحقيق في قضية الدجاج الفاسد .. وعبيدات: 14 طنا سربت إلى عمان

الاصلاح نيوز-

اكد مصدر قضائي ان النيابة العامة باشرت اليوم بالتحقيق مع المتهمين بقضية الدجاج الفاسد والموقوفين على إثرها.

ومن جهته كشف مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء هايل عبيدات ان جزءا من الدجاج الفاسد تسرب إلى محافظتي معان والعاصمة والكمية التي تسربت بلغت 14 طنا.

وبين عبيدات خلال حضوره الاحد اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة النائب ابراهيم بني هاني أن المؤسسة اتخذت قرارا بإتلاف نحو 70 طنا من الدجاج الفاسد حتى لا يكون هناك مجال لتسريب كميات اخرى منها.

واشار عبيدات إلى انه تبين ان المستودعات التي خرج منها الدجاج تم التحفظ عليها في محافظة معان بعد ان كان ظاهرا سوء التخزين والعفن وانبعاث الروائح الكريهة.

وأكد أن الذي تم توقيفهم تم ايداعهم للنائب العام للتحقيق بالموضوع حتى لا يتم ظلم اي شخص او شركة.