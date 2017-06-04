مجلس الوزراء يقر عدد أعضاء مجلس أمانة عمان بـ37 عضوا

الاصلاح نيوز–

أقر مجلس الوزراء مؤخرا عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى بـ37 عضوا، منهم 22 منتخبين وممثلين لـ22 منطقة، وست نساء على الكوتا (الأعلى بنسبة التصويت على مستوى المناطق) فضلا عن تسعة معينيين من بينهم منصب الأمين بقرار صادر عن مجلس الوزراء.

ويأتي قرار مجلس الوزراء بناء على التعديلات التي طرأت مؤخرا على قانون البلديات النافذ.

وفي سياق متصل، اعتبرت أمانة عمان الكبرى إيصالات الخدمات التي بحوزة “المواطنين وأعضاء مجلس الأمانة السابقين” مما لم يتم استغلالها لغاية يوم أمس “لاغية”، وطلبت من شركتي الكهرباء وسلطة المياه عدم التعامل بها.

ويأتي قرار “الأمانة” بناء على طلب الهيئة المستقلة للانتخابات التي قالت في مخاطباتها للأمانة إن هناك شكاوى من قبل مواطنين باستخدام “الإيصالات” للتأثير في العملية الانتخابية المقررة في الخامس عشر من شهر آب (أغسطس) المقبل.