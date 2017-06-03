إحالة متورطين بقضية “الدجاج الفاسد” إلى المدعي العام (أسماء)

الاصلاح نيوز-

قرر محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب توقيف 7 أشخاص على خلفية قضية “الدجاج الفاسد”، لإحالتهم إلى المدعي العام.

والأشخاص الذين قرر المحافظ توقيفهم هم: حامد خليل محمود حجازي، حسام حامد خليل محمود حجازي، ليلى كريمور ديران ميساك، جمعية عبدالرزاق غوشة التجارية، جاسر الناطور، شركة محمود غزال وشركاه، احمد العلي.

وكانت الأجهزة الرقابية في المؤسسة العامة للغذاء ضبطت كمية من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري تقدر بحولي 80 طنا الدواء حيث تم اتلافها في المكبات المخصصة للنفايات، وبمشاركة كافة الاجهزة المعنية في محافظتي عمان ومعان وعلى مدار عمل متواصل استغرق ثلاثة ايام.

وكانت هذه الكميات مخزنة في مستودعات تعود ملكيتها لـ حسام حامد خليل حجازي وشريكته ليلى كريكور ديران ميساك وعنوانها محافظة معان منطقة معان التنموية – الروضة الصناعية، اما باقي الكمية فقد قام اصحاب العلاقة بشرائها من شركات دواجن محلية ومسالخ خاصة قبل خمسة اشهر، بموجب فواتير رسمية، وبعد ذلك قاموا ببيعها لجمعيات خيرية في محافظات : الكرك، معان وعمان، ليتم توزيعها، وبالتدقيق بالوثائق الخاصة بمستودعات التاجر تبين بيعها لعدد من المحلات التجارية في عمان والجمعيات الخيرية، حيث تم ضبط الاشخاص المتورطين وضبط الكميات وساهمت جهود كافة الجهات الرسمية والامنية وبمتابعة من الجهات ذات العلاقة بمنع تداولها و نزولها الى الاسواق حفاظا على صحة وسلامة المواطنين انطلاقا من الدور الحكومي في الحفاظ على سلامة انسياب غذاء امن للمواطن، وان صحة وغذاء المواطن لا يسمح بتاتا العبث و التلاعب به.

وقد تم ايقاف المذكورين اعلاه و توقيفهم على ذمة هذه القضية ليمثلوا امام قضائنا العادل و النزيه والذي سوف يقوم بالكشف عن المتورطين في جميع مراحل القضية من حيث ، الموردين لهذه الشركة او خلال مرحلة البيع او التداول او التخزين.-(بترا)