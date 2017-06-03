الصريح: وفاة وإصابة بهجوم مسلح على منزل

الاصلاح نيوز-

توفي شخص وأصيب آخر بأعيرة نارية من سلاح “بمباكشن” أطلقها مجهول تجاه أحد المنازل قبل إحراقه في بلدة الصريح بإربد مساء اليوم السبت، وفق مصدر امني.

وقال المصدر إنه تم إسعاف المصابين للمستشفى، حيث فارق أحدهما الحياة هناك.

واكد المصدر ان تعزيزات امنية وصلت للبلدة خوفا من اعمال شغب على خلفية الحادثة والبحث جار عن مطلق الاعيرة النارية.

ولا تزال بلدة الصريح تشهد اعمال شغب واحراق منازل ومركبات على خلفية مقتل الدكتور قتيبة الشياب قبل شهر بعد مشاجرة وقعت بين افراد من عشيرتين في البلدة، بالرغم من قيام الاجهزة الامنية بتوقيع عطوة امنية مع ذوي المقتول واجلاء عائلات ذوي القاتل من البلدة.