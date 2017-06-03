حرس الحدود تُحبط عملية إرهابية لاستهداف مواقعها في الركبان

الاصلاح نيوز-

صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة- الجيش العربي بأنه في تمام الساعه الثامنة والنصف من صباح اليوم السبت، حاولت ثلاث دراجات نارية يستقلها مسلحون من التنظيمات الإرهابية وقادمة من الاراضي السورية باتجاه الاراضي الاردنية استهداف المواقع الأمامية لحرس الحدود بالقرب من مخيم الركبان.

وأضاف المصدر أن دوريات حرس الحدود اشتبكت مع الدراجات ودمرتها وقتلت المسلحين، فيما أصيب أحد افراد دوريات حرس الحدود وهو الجندي الأول حمزة محمد أحمد القضاة بيده وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.

وأكد المصدر ان القوات المسلحة الاردنية بكافة تشكيلاتها وصنوفها ستردع بالقوة وبلا هوادة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الاْردن واستقراره .