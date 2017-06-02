20 اصابة بحوادث في الزرقاء والكرك واربد

الاصلاح نيوز-

اصيب 11 شخصا برضوض وجروح في مختلف أنحاء الجسم، اثر حادث تصادم وقع ما بين باص ركوب صغير وبكب على طريق الأوتوستراد /إشارة الحديد، في الزرقاء بحسب الدفاع المدني.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري ومستشفى الزيتونة، وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 5 اخرون بحادث تدهور تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة السلطاني، بالكرك.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مركز صحي القطرانة، وحالتهم العامة متوسطة.

واصيب 4 اخرون بحادث تصادم وقع ما بين مركبة وباص ركوب صغير بمنطقة المغير في اربد.

وقامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير راشد العسكري ومستشفى الأميرة بسمة، وحالتهم العامة متوسطة .