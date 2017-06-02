الحكومة ترفع سعر طن الطحين المدعوم 1.2 دينار

الاصلاح نيوز-

قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس رفع سعر طن الطحين المدعوم المخصص لانتاج الخبز والمنتج من قبل جميع المطاحن بمقدار 1.2 دينار بحسب ما قال المتحدث الرسمي بالوزارة ينال البرماوي.

وبحسب لائحة الأسعار الجديدة؛ تم رفع سعر طن الطحين المدعوم بنسبة 2.1 % ليصل سعر الطن إلى 57.955 دينار بدلا من 56.757 دينار للطن مقارنة بتسعيرة الشهر الماضي.

وأكد البرماوي أن رفع أسعار الطحين المدعوم لن يؤثر على أسعار بيع الخبز وانما تأتي ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تنظر بها الوزارة في بداية كل شهر.

وبين أن الوزارة ضمن الاتفاق مع نقابة أصحاب المخابز يتم النظر في أسعار الطحين المدعوم بناء على التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية خصوصا مادة الديزل.

وينص الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب المخابز على أنه “في حال انخفاض أسعار المحروقات، يتم رفع أسعار الطحين المدعوم، أما في حال ارتفاع أسعار المحروقات فيتم تخفيض أسعار الطحين، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة”.

وكانت الحكومة خفضت أول من أمس سعر الليتر من مادتي السولار والكاز من 490 فلس لليتر (9.80 دينار للصفيحة) إلى 480 فلسا (9.60 دينار) وتم الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 7.4 دينار.

وبحسب بيانات صادرة عن الوزارة يبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 720 ألف طن سنويا؛ أي ما يعادل 60 ألف طن شهريا، فيما يستهلك الأردنيون 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا.

يشار إلى أن معدل الاستهلاك اليومي من مادة الطحين يبلغ ألفي طن في الايام الاعتيادية وان عمليات احتساب استهلاك المملكة من الخبز يتم من خلال معدل ما يستهلك من مادة الطحين إذ ينتج كل طن طحين ما يعادل 5120 رغيفا.

ويبلغ عدد المخابز العاملة في كافة أنحاء المملكة حوالي 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.

وتظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح.