الأردن يثمن قرار ترامب عدم نقل السفارة الأميركية للقدس

الاصلاح نيوز-

رحبت الحكومة بقرار الرئيس الاميركي دونالد ترمب عدم نقل سفارة الولايات المتحدة الى القدس، وثمنت التزامه العمل من أجل التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان هذا القرار يدل على فهم عميق لحساسية هذا الامر ويسهم في إيجاد البيئة اللازمة لإطلاق مفاوضات سلام ناجحة. وأكد المومني أن المملكة تثمن التزام الرئيس الأميركي العمل على التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين خلال لقائه الرئيس ترمب في واشنطن أهمية الدور الأميركي في جهود تحقيق السلام والتزام الأردن العمل مع الرئيس ترمب وبذل كل جهد ممكن لتحفيق السلام الدائم.

وبين المومني ان هذا القرار يدلل على احترام الادارة الاميركية لاراء شركائها.

ووصف المومني قرار الرئيس الأميركي ترمب بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس بأنه “خطوة هامة وحكيمة” وستعزز فرص تحقيق السلام.

وأضاف ان هذا القرار يؤكد جدية الإدارة الأميركية والرئيس ترمب في السعي نحو السلام.(بترا)