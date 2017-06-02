القطاع الخاص يستورد البنزين 90 في الربع الرابع من 2017

الاصلاح نيوز-

قال مصدر مطلع إن شركات تسويق المشتقات النفطية ستبدأ الاستيراد المباشر لبنزين أوكتان 90 في الربع الرابع من العام الحالي وذلك بعد الانتهاء من مشاريع خزانات المشتقات النفطية في العقبة والذي تأخر إنجازه حتى نهاية العام.

وقال المصدر إنه كان من المفترض اتمام الخزانات في هذه المشاريع بحلول الشهر المقبل، غير أن انجازها لم يتم في الوقت المحدد، وتشتمل هذه المشاريع على بناء سعات تخزينية لمادة النفط الخام والمشتقات النفطية بسعة 100 ألف طن بنظام EPC ومشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة 6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC، اما المشروع الثالث فهو مشروع بناء سعات تخزينية لمادة الغاز البترول المسال بسعة 6 آلاف طن في العقبة بنظام EPC.

وبدأت هذه الشركات في العام الماضي باستخدام السعات التخزينية لمصفاة البترول وذلك بالاتفاق معها، بعد أن وافقت الحكومة على أن تقوم الشركات باستيراد 48 ألف طن ديزل شهريا موزعة بالتساوي بين الشركات الثلاث مباشرة من السوق العالمية، على أن تكون هذه المستوردات وفقا للمواصفة الجديدة التي أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس دخولها حيز النفاذ.

كما بدأت ايضا اعتبارا من بداية العام الحالي باستيراد البنزين 95، بحسب اتفاقية وقعتها مع الحكومة سابقا لاستيراد المشتقات النفطية بكافة انواعها، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام الحالي وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة والتي تتيح لها استيراد كافة اصناف المشتقات النفطية بحسب حاجة السوق المحلية.

يذكر أن الخطة الحكومية لتحرير سوق المشتقات النفطية هدفت إلى سد احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية تحت اشراف وزارة الطاقة والثروة المعدنية وبالتنسيق مع مصفاة البترول الأردنية، من خلال إحالة عملية استيرادها إلى القطاع الخاص عن طريق الشركات التسويقية الثلاث العاملة في القطاع، وتشمل مهام الشركة المنسّقة لعملية الاستيراد دراسة العطاءات واحالتها، وتحضير العقود والتنسيب بذلك، بالإضافة إلى الأمور اللوجستية المرتبطة بعملية الاستيراد.

على صعيد آخر، بين المصدر أن شركات تسويق المشتقات النفطية ماتزال تنظر اقرار مواصفة البنزين 98 لبدء تداوله في السوق المحلية علما بأن هذه الشركات جهزت البنية لتحتية اللازمة لذلك في محطات محددة تابعة لها.

الغد