“الصحفيين” تشكل لجنة لبحث “القبولات” في عضوية النقابة لآخر دورتين

الاصلاح نيوز-

قرر مجلس نقابة الصحفيين تشكيل لجنة من أعضاء الهيئة العامة لبحث “القبولات” في عضوية النقابة في آخر دورتين لمجالس النقابة، كما شكل لجنة من أعضائه لوضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك في جلسته أمس برئاسة نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة، والتي صادق فيها على محضر اجتماع اللجنة التي كلفت بمراجعة الملاحظات والتحفظات الواردة في محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير، والذي تضمن جملة مطالب كان من بينها مراجعة العضويات التي قبلت في الدورتين الأخيرتين (المجلسين السابقين). وقرر المجلس تكليف الزميل عمر عبندة برئاسة اللجنة وعضوية الزميلين عبدالكريم الوحش ونور الدين خمايسة، ويحضر اجتماعاتها المستشار القانوني للنقابة محمود قطيشات.

ووافق المجلس على التوصية التي تقدمت بها اللجنة حيال إعادة النظر في شروط قبول الأعضاء في نقابة الصحفيين وذلك بتعديل نصوص قانون النقابة وأنظمة وتعليمات التدريب، فضلا عن أن مجلس النقابة أكد التزامه بمتابعة وتحصيل حقوق النقابة من نسبة الـ1 % من قيمة الإعلانات المنشورة في الصحف ووسائل الإعلام كافة.

وأقر المجلس مدونة سلوك خاصة بأعضاء المجلس، بهدف تنظيم عمله ووضع ضوابط ملزمة لأعضائه لتطوير عمل المجلس وتجويده ومأسسته. وبحث المجلس العديد من القضايا التي تخص الزملاء في الهيئة العامة، وقرر عقد جلسة إضافية الأحد المقبل لتشكيل اللجان المساندة للمجلس، ومناقشة معايير وأسس المساعدات المقدمة للزملاء في الهيئة العامة.

وصادق مجلس نقابة الصحفيين على إلغاء عضوية 20 من اعضاء الهيئة العامة ممن مضى على تسجيلهم على سجل غير الممارسين أكثر من 5 سنوات متتالية. وقال نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة ان المجلس التزم بالقانون، مشيرا الى ان المادة (14) الفقرة (هـ) من قانون نقابة الصحفيين تقول: “تلغى عضوية الصحفي في النقابة إذا استمر تسجيله في سجل غير الممارسين لأكثر من 5 سنوات متتالية”.

وتنص الفقرة (و) من ذات المادة على انه “لا يعاد قيد أي صفحي ألغيت عضويته بمقتضى أحكام هذا القانون إلاّ بعد تقديم طلب جديد، تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون”. والمادة (5) تتعلق بشروط من يحق له التسجيل بالنقابة.-(بترا)