3.7 مليونا قيمة مستوردات المملكة من الاحتلال الاسرائيلي

الاصلاح نيوز-

بلغ مقدار قيمة التبادل التجاري بين الاردن والاحتلال الاسرائيلي في الربع الاول من العام الحالي 18.2 مليون دينار تقريبا بحسب دائرة الاحصاءات العامة.

وقالت الدائرة في تصريح صحفي إن صادرات الاردن للاحتلال بلغت قيمتها 14.5 مليون دينار في حين ان المستوردات كانت قيمتها 3.7 مليون دينار.

وكانت أبرز صادرات الاردن للاحتلال؛ خضروات طازجة او مبردة، ومشروبات روحية ومباسم سيجار وسجائر وملابس وهيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم ورمال طبيعية وحجارة مجروشة المستعملة عادة للخرسانة او رصف الطرق او السكك الحديدية وحصى شواطئ.

اما المستوردات فأبرزها اسماك طازجة ومبردة وازهار وبراعم ازهار للباقات او للتزيين واشتال ازهار وبذور خضار للزراعة ونيترات من البوتاسيوم ومصنوعات بلاستيكية واقمشة.