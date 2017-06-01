الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بذريعة طعنها جنديا

الاصلاح نيوز-

أصيبت فتاة فلسطينية بجروح بالغة صباح اليوم الخميس حين أطلقت قوات الاحتلال النار عليها بزعم طعنها جنديا أمام احدى المستوطنات غرب جنين، بحسب ما اعلن الجيش وخدمات الإسعاف.

وقالت خدمات الإسعاف الإسرائيلية إنه تم نقل الجندي لتلقي العلاج بعد إصابته في الجزء العلوي من جسمه. بينما اصيبت الفلسطينية بجروح بالغة وهي في حالة خطرة.

وأضافت أن الفتاة طعنت الجندي بواسطة “سكين” عند مدخل مستوطنة ميفو دوتان جنوب غرب مدينة جنين، بحسب ما أوضح جيش الاحتلال.

ويأتي الهجوم قبل ايام من الذكرى الخمسين لحرب عام 1967 التي احتلت فيها إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.-(أ ف ب)