حرمان جمهور الوحدات والفيصلي من حضور أول مباراة للفريقين

الاصلاح نيوز-

قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، حرمان جمهور فريقي الوحدات والفيصلي من حضور اول مباراة للفريقين على ارضهما في الموسم المقبل نظرا للمخالفات التي ارتكبها الجمهور خلال المباراتين الاخيرتين بالكأس.

جاء هذا القرار بعد دراسة اللجنة لتقارير الحكام ومراقبي المباراة الذين اشاروا إلى أن جمهور الوحدات قام خلال مباراته الاخيرة امام الفيصلي في اياب نصف نهائي الكأس بشتم الفريق المنافس والحكم، اضافة الى رمي قوارير المياه على ارض الملعب للمرة الرابعة عشر، فيما جاءت عقوبة جمهور الفيصلي بسبب مخالفاته خلال مباراة نهائي الكأس امام الجزيرة.

وتقرر ايضا يقاف لاعب النادي الفيصلي محمد حسين زريقات 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار، وايقاف لاعب نادي الجزيرة احمد عبدالستار 6 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1500 دينار، وايقاف لاعب نادي الجزيرة فراس شلباية 4 مباريات رسمية وتغريمه مبلغ 1000 دينار.

كما اتخذت اللجنة عدة قرارات تأديبية بناء على تنسيب المراقبين والحكام في عدد من البطولات من ضمنها الكرة النسوية.

ومن ابرز القرارات منع مدرب حراس مرمى فريق نادي شباب الاردن لكرة القدم للسيدات احمد ابو هشهش من مرافقة الفريق مباراتين رسميتين وتغريمه مبلغ 500، واعتبار فريق نادي الارثوذكسي خاسرا لمباراته بدوري السيدات لكرة القدم امام عمان بنتيجة 6-0، وتغريم النادي مبلغ 200 دينار، وتغريم نادي معان مبلغ 1000 دينار.-(بترا)