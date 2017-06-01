النشامى وأسود الرافدين يسترجعان التاريخ الليلة

الاصلاح نيوز-

يسترجع المنتخب الوطني لكرة القدم وشقيقه العراقي التاريخ مجدداً الليلة، حينما يتقابلان عند العاشرة مساءً على ملعب جذع النخلة في البصرة في مباراة ودية دولية، هي الأولى بعد قرار رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية.

وتندرج المباراة لدى النشامى في اطار تحضيراته لمواجهة فيتنام 13 حزيران بمدينة سايجون ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2019، وعند أسود الرافدين استعداداً لملاقاة نظيره الياباني ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2018.

ويتصدر النشامى المجموعة الثالثة بعد فوزه في الجولة الاولى على كمبوديا 7-0، مع تعادل افغانستان وفيتنام 1-1.

وبعيداً عن الأبعاد الفنية لهذه المباراة التي يعقبها لقاء ودي آخر للنشامى أمام هونج كونج 7 حزيران، فإن مواجهة المنتخبين تكتسي أهمية خاصة كونها تتعدى المفهوم الودي والتحضيري، وتصل لحدود الانجاز التاريخي باعتبارها جاءت تجسيداً وتأكيداً للجهود التي بذلها سمو الأمير علي بن الحسين لدعم قضة رفع الحظر، وفي الوقت ذاته فرصة لتعزيز الخطوات الرامية لرفع الحظر بشكل كامل عن الملاعب العراقية.

وكانت المباراة مقررة في عمان قبل ان يتم الموافقة على نقل مكانها رسمياً إلى البصرة تلبية لدعوة الجانب العراقي، ولتأكيد دعم أسرة كرة القدم الأردنية لنظيرتها العراقية.

استقبال رسمي

وكان وفد المنتخب الوطني لدى وصوله الى مطار البصرة بعد رحلة امدت ساعتين من مطار الملكة علياء الدولي، حظي باستقبال رسمي من وزير الرياضة العراقي عبد الحسين العبطان وعبد الخالق مسعود رئيس اتحاد كرة القدم.

ويضم وفد النشامى الى جانب سيزار صوبر أمين السر العام للاتحاد كلا من: المدير الفني الدكتور عبدالله المسفر، مدير المنتخب اسامة طلال، المدرب العام جمال ابو عابد، المدرب عبدالله ابو زمع، مدرب الحراس سمير شاكر، مدرب اللياقة كريم مالوش، الطبيب منتصر شعور، والمعالجين ياسر خيرالله، عمر ابو لاوي وطلعت مهران، مسؤول اللوازم جرير المخامرة والمسؤول الاعلامي محمد العياصرة.

ويتكون الوفد من اللاعبين: معتز ياسين، يزيد ابو ليلى، ابراهيم دلدوم، فراس شلباية، ياسر الرواشدة، ابراهيم الزواهرة، مهند خيرالله، زيد جابر، احسان حداد، بهاء عبد الرحمن، عبيدة السمرية، احمد سمير، محمود مرضي، صالح راتب، عدي الصيفي، موسى التعمري، مصعب اللحام، ياسين البخيت وحمزة الدردور، فيما يتلحق لاعبو الوحدات عامر شفيع، محمد الدميري، طارق خطاب، رجائي عايد، منذر ابو عمارة وبهاء فيصل بالوفد بعد عودة النشامى من البصرة.

وبعد استقباله في المطار توجه الوفد الى مقر اقامته في فندق البصرة الدولي -الشيراتون سابقا-، بينما اقيم بعد ذلك الاجتماع الفني الذي جرى خلاله التأكيد على التعليمات والترتيبات الإدارية والفنية للمباراة.

وسيرتدي المنتخب العراقي الزي الاخضر الكامل ويلعب الحارس بالاصفر، فيما يظهر المنتخب الوطني بالاحمر الكامل والحارس بالاسود.

تصريحات.. ولمسات

عبر د. المسفر عن سعادته بخوض المنتخب الوطني لهذه المباراة أمام شقيقه العراقي، وقال في المؤتمر الصحفي الذي اقيم أمس: المباراة فرصة لتسجيل جزء مهم من التاريخ وكلنا فخر بأن طرفاً بذلك.

كما بارك المسفر جهود سمو الأمير علي التي اثمرت مؤخراً عن رفع الحظر.

وعلى الصعيد الفني اوضح المسفر: اتوقع مباراة قوية ورغم الغيابات الحاصلة الا انها ستضعنا أمام صورة قريبة جداً من مستويات عدد من اللاعبين الذي سيحظون بفرصة المشاركة.

وتابع: ظروف المنتخب الوطني والتزام الوحدات آسيوياً اجبرنا على خوض المباراة بصفوف منقوصة، فضلا عن الاصابات التي يعاني منها الفريق بغياب محتمل لحمزة الدردور، ولكن كل لا يمنع ان تكون المباراة المحطة الاهم والابرز لدينا قبل ملاقاة فيتنام في الاستحقاق الآسيوي.

وبدوره قال أسامة طلال مدير المنتخب الوطني: المباراة تحمل معاني كثيرة وتأتي تجسيداً لرؤية سمو الأمير علي وحرصاً من المنتخب الوطني لدعم ومساندة الاشقاء العراقيين في رسالتهم للعالم ومساعيهم لرفع الحظر بشكل كامل عن الاراضي العراقية.

واضاف: رغم موقف المنتخب العراقي الحالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، الا ان يبقى فريقاً مميزاً ويملك من المقومات والامكانات التي تؤهله البقاء منافساً قوياً ومرشحاً.

وعلى الطرف الآخر، قدم باسم قاسم المدير الفني للمنتخب العراقي شكره للوفد الاردني واعتبر المباراة قمة تهدف للبدء بعملية رفع الحظر.

وقال: نطمح تحقيق فوائد ايجابية من اللقاء ورغم ظروف منتخبنا الا اننا نسعى للوصول لتشكيلة مثالية تتيح لنا ملاقاة اليابان بحظوظ قوية، كما سنحاول ارسال رسالة اطمئنان للجماهير العراقية عبر ودية الأردن.

أما اللاعب احمد ابراهيم فقد قال: اشتقنا للعب على ارضنا وبين جماهيرنا ونسعى لايصال صورة ناصعة جداً عن منتخب اسود الرافدين.

الى ذلك، من المنتظر ان يكون الجهاز الفني للمنتخب الوطني قد وضع اللمسات الاخيرة على التحضيرات من خلال الحصة التدريبية الرئيسية والوحيدة التي اقيمت على ملعب المباراة -جذع النخلة- في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

واشتمل التدريب على تعزيز الجوانب التكتيكية ومطالعة الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني وسط تواجد فقط 18 لاعباً، ومع احتمالية عدم مشاركة حمزة الدردور في المباراة لالتزامه ببرنامج علاجي من الاصابة التي تعرض لها مؤخراً.

على الطرف المقابل دخل المنتخب العراقي من الليلة قبل الماضية بمعسكر تدريبي في البصرة بحضور اللاعبين المحليين والمحترفين الذي ضمتهم التشكيلة التي سيقودها باسم قاسم.

رسائل سريعة

الحرارة مرتفعة في البصرة يرافقها رياح شديدة واجواء مغبرة.

تجهيزات أمنية ولوجستية على قدم وساق.

رئيس الاتحاد العراقي التقى المنتخب الوطني وحثهم على تقديم الأفضل.

اهتمام وحضور اعلامي كبير ينتظر ان تشهده المباراة.

مقر اقامة المنتخب الوطني مطل على شط العرب، والمنتخب العراقي بفندق مناوي باشا.