فالنسيا يسعى لضم لاعب برشلونة

الاصلاح نيوز-

يسعى نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع كريستيان تيو، لاعب برشلونة المعار لصفوف فيورنتينا الإيطالي، مستغلًا عدم اتجاه نادي مدينة فلورنسا لتفعيل بند أحقية الشراء.

ورحل تيو عن صفوف النادي الكتالوني على سبيل الإعارة، في 2014، لصفوف بورتو حتى 2016، قبل أن ينضم لفيورنتينا معارا، وينتهي عقده مع البلوجرانا في 2018.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنّ فالنسيا يرغب في استغلال رفض ناديي فيورنتينا وبرشلونة الإبقاء على تيو، لأجل التعاقد معه لتدعيم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخفافيش يبحث عن لاعب يشبه مواصفات دينيس تشيريشف، الذي لعب للفريق على سبيل الإعارة الموسم الماضي، قبل الرحيل لصفوف فياريال الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن فالنسيا حاول من قبل التعاقد مع تيو، ولكنّ النادي الكتالوني رفض بيعه لمنافس في الليجا مفضلًا إعارته لصفوف بورتو البرتغالي.