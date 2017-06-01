عقوبات «آسيوية» منتظرة على الوحدات

الاصلاح نيوز-

اكدت مصادر مؤكدة أن عقوبات من الأتحاد الآسيوي لكرة القدم سيتم ايقاعها على نادي الوحدات نظير بعض الأحداث التي رافقت مباراة الفريق الليلة قبل الماضية أمام الوحدة السوري على ستاد الملك عبدالله الثاني في اياب قبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة الغرب.

ورشحت الأخبار بحسب مصادر آسيوية أن التقارير المتطابقة الخاصة بالمباراة المرفوعة للجنة التأديبية المسؤولة عن العقوبات والمخالفات، تضمنت رمي الجمهور زجاجات مياة على أرض الملعب خلال فترات متقطعة، وهتافات واشتباكات بعد صافرة النهاية ونزول بعض الأفراد أرض الملعب، وتلك مخالفات لها بنود في اللائحة غرامات مالية وعقوبات أخرى.

ولم تتضح الأمور حيال ورود ملاحظات على الوحدة السوري، وتحديداً حارس المرمى البديل رضوان الأزهر الذي قام بـ إشارات نابية تجاه الجمهور.

وقاد المباراة الطاقم الاوزبكي عزيز قاسيموف للساحة، واليشير اوسمانوف مساعد اول، وتيمور جاينولين مساعد ثاني، وشيرزود قاسيموف حكماً رابعاً، وراقبها التايواني تشين تشانج، ومقيم الحكام الهندي إدوارد بيريرا والتر.

ولم تشفع نتيجة الفوز للوحدات 1-0 من حجز بطاقة العبور لنهائي المنطقة نظراً لخسارته قبل اسبوعين ذهاباً أمام الوحدة 1-4، ليغادر البطولة.

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