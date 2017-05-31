الحكومة تدين الاعمال الإرهابية في العراق وأفغانستان

الاصلاح نيوز-

دانت الحكومة الاردنية التفجيرات الارهابية البشعة التي وقعت اليوم الاربعاء في منطقة الانبار في العراق وفي العاصمة الافغانية كابل والتي اسفرت عن عشرات الضحايا من الابرياء.

واعرب وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني عن ادانة واستنكار الحكومة الاردنية الشديدين للتفجيرات الارهابية، مؤكدا تضامن الاردن ووقوفها الى جانب الاشقاء في العراق وفي افغانستان.

وجدد المومني رفض الاردن للاعمال الارهابية الجبانة التي تنتهجها التنظيمات الارهابية وتستهدف زعزعة الامن والاستقرار وتهدد السلم العالمي وترويع الابرياء، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقوف في وجه الارهاب والارهابيين ودحر مخططاتهم.

واعرب الدكتور المومني عن تعازي ومواساة الحكومة الاردنية لاسر الضحايا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.(بترا)