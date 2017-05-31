اليونيسف: 55 ألف إصابة محتملة بالكوليرا في اليمن

الاصلاح نيوز-

قالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة “يونيسف” إن عدد الحالات المبلّغ عنها لإصابات محتملة بالكوليرا في اليمن تجاوز 55 ألف حالة، واصفة هذا الارتفاع بعدد المصابين بـ”غير المسبوق” وطالبت بالمسارعة إلى وقف النزاع الدائر في البلاد التي تعاني أصلا جراء ارتفاع معدلات سوء التغذية.

وقال بيان صادر عن اليونيسف، بالتزامن مع نية مجلس الأمن مناقشة الوضع في اليمن الأربعاء، إن عدد حالات المصابين المحتملين بمرض الكوليرا ارتفع بشكل غير مسبوق ليصل خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى أكثر من 55 ألف حالة، منها الكثير بين الأطفال.

وأضافت الوكالة أن اليمن يسجل أصلا أحد أعلى نسب سوء التغذية بين الأطفال في العالم بينما الخدمات الأساسية “على حافة الانهيار بشكل كامل”، ونقلت عن خيرت كابالاري مدير اليونيسف الإقليمي قوله: “ليس هناك الكثير من الوقت بينما يموت المزيد من أطفال اليمن كل يوم من عوارض ممكن الوقاية منها مثل الكوليرا وسوء التغذية.. أوقفوا النزاع في اليمن! فلنتخذ خطوات فعلية.”

وتشهد اليمن منذ سنوات اضطرابات أمنية واسعة النطاق، وتفاقم الوضع خلال العامين الماضيين بعد سيطرة مليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى من البلاد ليتبع ذلك تدخل عسكري عبر تحالف عربي تقوده السعودية لدعم الرئيس المعترف به دوليا، عبدربه منصور هادي.(CNN)