الأردن يسلم إسرائيل مذكرة احتجاج على إدخال متطرفين إلى الأقصى

الاصلاح نيوز-

سلمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مذكرة للسفارة الإسرائيلية في عمان، احتجاجا على إدخال متطرفين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأبدت الخارجية في المذكرة ملاحظتها لتكرار دخول المتطرفين إلى الحرم القدسي الشريف يوم الأربعاء الماضي، ومنذ مطلع الأسبوع الحالي حتى اليوم.

وطالبت الحكومة الأردنية من الحكومة الإسرائيلية، وقف مثل هذه الاعتداءات والاستفزازات فورا واحترام الدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس الذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين.

وقالت الوزراة في المذكرة، إن مثل هذه التصرفات تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين، كما تمثل انتهاكا للمادة 9 من معاهدة السلام بين البلدين، ولالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من أهمها تعليمات لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1954 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاح المسلح.

واعتبرت المذكرة أن مثل هذه التصرفات تسيء للعلاقات بين البلدين وتقوض الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والتهدئة والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.-(بترا)