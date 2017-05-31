تخفيض أسعار المحروقات وتثبيت الغاز

الاصلاح نيوز-

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار السولار والكاز والبنزين 10 فلسات، حيث أدى انخفاض سعر النفط الخام إلى معدل 50.48 دولارا للبرميل خلال شهر أيار (مايو) مقارنة مع 52.53 دولارا للبرميل خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي، إلى انخفاض أسعار المشتقات عالميا بنسب متفاوتة خلال الشهر الماضي.

وبحسب قرار لجنة التسعير تم تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 من 675 فلسا للتر الواحد الى 665 فلسا، وتثبيت سعر بنزين أوكتان 95 عند 890 فلسا للتر، وكذلك تخفيض سعر مادتي الديزل والكاز من 490 فلسا للتر الواحد إلى 480 فلسا، فيما تم الإبقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.

وتضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 6.512 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشهر حزيران (يونيو) المقبل.

ولأول مرة تم تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الذي بلغ 3.43 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

حيث كان مجلس الوزراء قد كلف لجنة تسعير المشتقات النفطية بحساب وتحديد سعر الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة اعتبارا من شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6% ورسوم الطوابع بمقدار (ستة بالألف).