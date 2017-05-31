سباق الكارتينغ الأول ينطلق الخميس المقبل

الاصلاح نيوز-

ينطلق يوم الخميس المقبل موسم سباقات الكارتينغ بإقامة السباق الأول من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ في حلبة جوردن سبيد سنتر.

ويقام السباق وفقا للتعليمات التكميلية الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات ووفق تعليمات الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للعام الحالي لسباقات الكارتينغ والاتحاد الدولي لسباقات الكارتينغ (CIK) وتعليمات تحدي روتاكس– ماكس.

ويعد السباق الذي تنظمه الأردنية لرياضة السيارات المظلة الرسمية لرياضة السيارات في الأردن، محط اهتمام عشاق سباقات الكارتينغ، ويقام تماشيا مع الأجواء الرمضانية وتحت الأضواء الكاشفة، ما يجعله يكتسي بالطابع التشويقي والمميز.

وتضم بطولة الأردن للكارتينغ للعام الحالي، فئات “مايكرو- ماكس” للأعمار من 7-10 سنوات، و”الجونيور- ماكس” للأعمار من 13-16 سنة، و”سينير- ماكس” لفوق 15 سنة، وتشمل البطولة 5 سباقات.

وكانت بطولة العام الماضي شهدت منافسات لفئات “ميني-ماكس” و”جونيور- ماكس” و”سينير- ماكس” و”مايكرو- ماكس”؛ حيث من المتوقع مشاركة نخبة المتسابقين الواعدين والكبار في بطولة العام الحالي بعد استعداداتهم المكثفة للمنافسة على ألقاب الفئات في السباق الأول.

وفي منافسات العام الماضي لفئة “سينير- ماكس”، استطاع المتسابق شاكر جويحان حسم لقب الفئة لصالحه برصيد (123) نقطة بفارق (9) نقاط عن الوصيف راشد سبوبة، فيما جاء المركز الثالث حمزة الطباع بفارق (23) نقطة.

وفي فئة “مايكرو- ماكس”، فرض المتسابق غازي علاء خليفة سيطرته على اللقب برصيد (174) نقطة وبفارق (13) نقطة عن الوصيف أكرم جراب، وجاء في المركز الثالث زيد الحاج حامد بفارق (101) نقطة.

وفي فئة “ميني- ماكس”، استطاع المتسابق عبدالله الدسوقي نيل لقب الفئة برصيد (168) نقطة، وبفارق (25) نقطة عن الوصيف سيف الشيخ ياسين، وجاء في المركز الثالث زياد علاء خليفة بفارق (31) نقطة.

وفي فئة “جونيور- ماكس”، أحكم رويد حنوش قبضته على اللقب برصيد (163) نقطة، وبفارق (11) نقطة عن الوصيف علي عقابي، وجاء في المركز الثالث أمير هشام النجار بفارق (3) نقاط.

روزنامة بطولة الأردن لسباقات السرعة للعام الحالي:

* 6-8: سباق الكارتينغ الأول.

* 7-13: سباق الكارتينغ الثاني.

* 7-14: سباق الكارتينغ الثالث.

* 8-25: سباق الكارتينغ الرابع.

* 9-29: سباق الكارتينغ الخامس.

الترتيب النهائي لبطولة الأردن للكارتينغ لموسم 2016

– فئة “سينير- ماكس”، الأول: شاكر جويحان 123 نقطة، الثاني: راشد سبوبة 114 نقطة، الثالث: حمزة الطباع 91 نقطة، الرابع: كرستوف رزق 84 نقطة، الخامس: علي الصراف 30 نقطة، السادس: لينا الحديدي 18 نقطة، السابع: إبراهيم أبو زغلة 12 نقطة.

– فئة “مايكرو- ماكس”، الأول: غازي علاء خليفة 174 نقطة، الثاني: أكرم جراب 161 نقطة، الثالث: زيد الحاج حامد 66 نقطة.

– فئة “ميني- ماكس”، الأول: عبد الله الدسوقي برصيد 168 نقطة، الثاني: سيف الشيخ ياسين 143 نقطة، الثالث: زياد علاء خليفة 112 نقطة، الرابع: فادي حمادة 105 نقاط، الخامس: باتر شد 31 نقطة.

– فئة “جونيور- ماكس”، الأول: رويد حنوش 163 نقطة، الثاني: علي عقابي 152 نقطة، الثالث: أمير هشام النجار 149 نقطة، الرابع: عبدالله حمادة 55 نقطة، الخامس: فيصل المعاني 42 نقطة، السادس: بشير كوركيس 25 نقطة، السابع: مارك رزق (لبنان) 10 نقاط.