المحترف المصري صلاح ينتقل إلى ليفربول مقابل 43 مليون يورو

الاصلاح نيوز-

بات النجم المصرى الدولي، لاعب روما الإيطالي، محمد صلاح، قريباً من الانضمام لصفوف ليفربول الإنجليزى، وذلك بعدما أشارت تقارير صحافية إلى أن الريدز اتفق معه على تفاصيل الصفقة.

وقال الصحافي في جريدة تايمز الإنجليزية بول جويس: «إدارة ليفربول وافقت على التعاقد مع صلاح مقابل 43 مليون جنيه إسترلينى بعقد يمتد لمدة 4 أعوام».

وتابع جويس مؤكداً أن صلاح ينقصه فقط توقيع الكشف الطبي الجمعة المقبل، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى «الريدز»، علماً أن قيمة الصفقة 43 مليون جنيه إسترليني تعادل 50 مليون يورو، وهو المبلغ الذى اشترطه روما للتنازل عن اللاعب.-(وكالات)