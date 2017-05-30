منتخب الكرة يكثف تدريباته التكتيكية استعداداً للقاء العراق ودياً

الاصلاح نيوز-

صعد المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته التكتيكية، استعداداً لمواجهة نظيره العراقي ودياً الخميس على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة، في لقاء رفع الحظر الجزئي عن الملاعب العراقية.

واجرى المنتخب مساء اليوم الاثنين 29 ايار تدريباً بقيادة المدير الفني الدكتور عبدالله المسفر، ركز خلاله على رفع مستوى التحضير التكتيكي للقاء العراق، والذي يأتي في اطار التحضيرات لمواجهة فيتنام في 13 حزيران بمدينة سايجون ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس آسيا 2019.

واشتملت التدريبات على تعزيز بعض النقاط التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، مع الحفاظ على الشكل الفني العام والذي يتضمن سرعة نقل الكرة واستغلال المساحات عبر الاطراف.

واطمأن الدكتورالمسفر على الحالة البدنية للاعبين قبيل انطلاق التدريبات، مشيراً الى ان المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التركيز للخروج بالنتائج المطلوبة امام العراق، ثم في مواجهة هونج كونج ودياً بالسابع من حزيران، قبل موقعة فيتنام بالتصفيات.

واشرف المدير الفني على التدريبات التي قادها المدرب العام جمال ابو عابد والمدرب عبدالله ابو زمع بمشاركة 18 لاعباً، في حين واصل حمزة الدردور تمارينه الفردية للتخلص من اثار الاصابة.

ويجري المنتخب تدريبه الأخير على ذات الملعب مساء غدٍ الأربعاء ، قبل التوجه فجراً إلى مدينة البصرة.

يذكر أن المنتخب الوطني يتصدر المجموعة الثالثة بالتصفيات بعد فوزه بالجولة الاولى على كمبوديا 7-0، مع تعادل افغانستان وفيتنام 1-1.