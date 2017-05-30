الأهلي يعلن أسماء أعضاء جهازه الفني الجديد

الاصلاح نيوز-

أعلن النادي الأهلي رسميًا، عن تعاقده مع المدرب أسامة قاسم، ليتسلم مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم.

وشهد مقر النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، توقيع العقود مع الجهاز الفني الذي سيتولى مهمة تدريب فريق كرة القدم لمدة موسمين.

وتم التعاقد مع علاء العمرات مدربًا عامًا، وحسين علاونة مدربًا مساعدًا، وخلدون أرشيدات مدربًا لحراس المرمى.

ووقع المدربون عقودهم بحضور رئيس النادي الأهلي، سعيد شقم، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وكان قاسم عبر عن سعادته بتولي المهمة، في تصريحات سابقة لموقع كوورة، موضحًا أنه سيسعى لبناء فريق قادر على المنافسة بعد موسم.