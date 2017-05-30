23 لاعبة في أول تدريب لمنتخب السيدات استعدادا لنهائيات اسيا

الاصلاح نيوز-

شاركت 23 لاعبة في تدريب منتخب السيدات لكرة القدم في أول تجمع له، استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي تستضيفها المملكة خلال نيسان المقبل.

واجرى المنتخب الوطني تدريبه الأول ليلة أمس على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، باشراف المدير الفني الامريكي مايكل ديكي والمدرب العام ماهر ابو هنطش ومساعد المدرب سوسن حساسين ومدرب حراس المرمى سمير رحال.

وبدأ المدرب الامريكي الحصة التدريبية بمحاضرة أكد فيها على اهمية المرحلة المقبلة، بحثا عن تشكيل منتخب نسوي قادر على المنافسة في نهائيات اسيا التي تشهد مشاركة افضل منتخبات آسيا.

وشهد التدريب الاول ارتفاعا ملحوظا في معنويات اللاعبات اللواتي أكدن اصرارهن على تقديم مستويات متميزة بالنهائيات الاسيوية لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الكرة النسوية من قبل سمو الامير علي بن الحسين رئيس اتحاد كرة القدم.

ويخضع المنتخب النسوي لاستراحة اليوم الاثنين على أن يستأنف تدريباته يوم غد الثلاثاء.

بترا