منتخب السلة بالمجموعة الاولى ببطولة كأس اسيا

الاصلاح نيوز-

جاء المنتخب الوطني لكرة السلة في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات سوريا وايران والهند في بطولة كأس أسيا التي تقام في لبنان خلال الفترة من 8 الى 20 اب المقبل.

وبحسب القرعة التي سحبت اليوم الثلاثاء فقد جاء منتخب لبنان، صاحب الأرض، في المجموعة الثالثة لكأس آسيا لكرة السلة.

وسيلعب لبنان، في المجموعة الثالثة مع نيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، وكازاخستان.

وقسمت المنتخبات المشاركة إلى 4 مجموعات، بحيث ضمت المجموعة الاولى منتخبات الأردن، وسوريا وإيران، والهند.

وشهدت المجموعة الثانية، وجود العراق، وقطر، إلى جانب الصين، والفلبين، بينما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات أستراليا، واليابان، وتايوان، وهونج كونج.

ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى دور الثمانية، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني، والثالث تصفيات لاستكمال الفرق المتأهلة.