نشرة استرشادية جديدة لأسعار الحديد

الاصلاح نيوز-

أصدرت غرفة صناعة الأردن بالاتفاق مع مصانع الحديد الاردنية اليوم الثلاثاء نشرة استرشادية جديدة لأسعار بيع مادة حديد التسليح المصنعة محليا سارية لمدة اسبوع واحد.

ووفقا للنشرة التي تصدر اسبوعيا، يتراوح سعر بيع طن الحديد شد 40 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة بين 349 و366 دينارا من دون ضريبة المبيعات.

وبحسب النشرة يتراوح سعر بيع الطن الواحد شد 40 مع ضريبة المبيعات بين 405 و425 دينارا للطن الواحد.

وأظهرت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد 60 ارض المصنع تحميل ظهر السيارة يتراوح بين 375 و409 دنانير للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 435 و475 دينارا للطن الواحد.