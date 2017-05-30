الغذاء والدواء: لا وجود للأرز البلاستيكي في الأردن

الاصلاح نيوز-

قالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إانه لم يتم استيراد الأرز منشأ الصين إلى الأردن خلال العامين الماضيين، وذلك بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأرز المخلوط بالمواد البلاستيكية.

وأوضحت المؤسسة انها تواصلت من خلال قسم تحليل المخاطر مع “Infosan” وهي شبكة الاتصال العالمي لسلامة الغذاء حول ما أثير أخيرا حول انتاج ما يسمى الأرز الزائف او الارز البلاستيكي، حيث بينت انه لم يتم ثبوت وجود مثل هذا الأرز لغاية تاريخه.

وأضافت أن هيئة الغذاء والدواء الامريكية تقوم برصد كامل لمادة الأرز المستورد اليها من الصين اضافة الى فحصة وأكدت على ان هذا الأرز المغشوش يصدر على الأغلب الى بعض دول افريقيا.

وأكدت أن كوادرها في المراكز الجمركية تقوم بتدقيق الشهادات والوثائق المطلوبة والمرافقة للإرساليات الواردة الى الأردن لجميع المواد الغذائية ومن ضمنها الأرز واخذ عينات ممثلة ومحرزة للمواد الغذائية الى مختبراتها لأجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري ومطابقتها للقواعد والمواصفات الفنية الاردنية، وتخضع منتجات الارز للفحص الفيزيائي والذي يتضمن فحوصات الرائحة، المظهر الخارجي، الحشرات، الأعفان الظاهرة، الشوائب، والفحص الكيميائي الذي يتم فيه فحص السموم الفطرية بالإضافة الى الفحوصات الميكروبية.

ويذكر ان معظم مستوردات الأردن من مادة الأرز من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتايلند والهند وباكستان وايطاليا وبنسبة 99ر99 بالمئة وان كميات استيراد الأردن لمادة الأرز من الصين لا تذكر.-(بترا)