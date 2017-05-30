الأردن يصدر 2580 طنا من الخضار والفواكه الى الخليج

الاصلاح نيوز–

قال مساعد امين عام وزارة الزراعة للتسويق الدكتور صلاح الطراونة ان الصادرات الاردنية من الفواكه تجاوزت اليوم الثلاثاء 1000 طن الى دول الخليج العربي.

واوضح الطراونة ان 509 أطنان فواكه صدرت للسعودية و227 طنا للكويت و81 طنا للإمارات العربية المتحدة و53 طنا الى قطر و45 طنا للبحرين و116 طنا لسلطنة عمان.

واشار الطراونة الى ان اجمالي صادرات الاردن من الفواكه والخضروات بلغت اليوم 2580 طنا تم تصديرها بـ 131 برادا.

واضاف الطراونة ان الفواكه توزعت بين البطيخ والشمام والدراق والمشمش والكعكة.

يشار الى ان هناك طلبا متزايدا في دول الخليج العربي على الخضار والفواكه الأردنية لما تتميز به من مذاق وطعم متميز على مدار العام.