الناصر: مشروعات مائية عاجلة لمناطق البتراء وايل بقيمة 80 الف دولار

الاصلاح نيوز-

قال وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الحكومة وضمن متابعاتها لاحتياجات مناطق المملكة تعمل بكل امكانياتها لتنفيذ عدد من مشروعات البنى التحتية لدعم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين ولاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي.

وأكد ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية لتحسين التزويد المائي لمناطق ايل والبتراء بقيمة حوالي 80 الف دولار اميركي ممولة من المنحة السعودية. وبين الناصر ان هذه المشروعات التي سيباشر بتنفيذها من قبل مقاول محلي مباشرة (مؤسسة ابراهيم خميس زعل المغاربة) تهدف الى تعزيز شبكات المياه وتحسين وصول المياه لهذه المناطق في محافظة معان ومناطق البتراء وايل والمناطق المجاورة، مؤكدا ان الوازرة تسعى بكل امكانياتها لاستكمال جميع المشروعات الكفيلة بتأمين المواطنين باحتياجاتهم خلال الصيف الحالي والتي من شانها التعامل بشكل فاعل وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمناطق حيث ستستفيد منها عدة تجمعات سكانية مختلفة. واوضح الناصر ان تنفيذ هذه المشروعات جاء اثر الزيارة الاخيرة للمنطقة وبعد افتتاح 3 ابار جديدة في منطقة العبدلية لخدمة اهالي وادي موسى وعدد من المرافق المائية وتشمل خزانات مياه سعة 500 متر مكعب عدد 2 وخزان سعة 1000 متر مكعب وغرف تشغيل وحراسة وخطوط رئيسية اقطار 300 و250 وفرعية اقطار 300 و250 و150 ملم بطول حوالي 12 كم لتزويد مناطق لواء البتراء وتشمل مناطق وادي موسى والبترا ومديرية الشرطة وحي الاسكان والمناطق المجاورة بكميات مياه اضافية 600 متر مكعب / ساعة. وبين ان الشبكات الجديدة لمناطق ايل والبتراء ستسهم بخدمة اكثر من 27 الف نسمة من اهالي لواء البتراء والمناطق المجاورة بعد ان قامت الوزارة بعكس كميات المياه من آبار القاع وآبار الجثة لتزويد مناطق الطيبة وقرى قضاء ايل ودلاغة والراجف حيث ستوفر حلولا جذرية لجميع الاختلالات التي شهدتها هذه المناطق خلال السنوات الماضية . واوضح وزير المياه والري ان الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات المائية بهدف رفع سوية التزويد المائي بملايين الدنانير في محافظة معان واحيائها والمناطق المجاورة ومناطق الشوبك ووادي موسى والبتراء اضافة الى تحسين مستوى الصيانة ورفع قدرة طاقات العاملين ورفدها بالمعدات الحديثة والمتطورة اللازمة لأغراض الصيانة ورفع كفاءة اصلاح كسور الشبكات والأعطال ومحطات الضخ وتقليل الفاقد المائي في المناطق. وثمن الدكتور حازم الناصر وقفة الاشقاء في الخليج العربي من خلال المنحة الخليجية ولاسيما المملكة العربية السعودية كون هذه المشروعات ممولة بمنحة كريمة من خلال الصندوق السعودي للتنمية وكذلك الاشقاء في دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي الاشقاء في الخليج العربي والاصدقاء والممولين في العالم .

بترا