ترجيح تخفيض المحروقات من 3-5%

الاصلاح نيوز-

أكد مصدر حكومي ماذون أن الحكومة ستتجه الى تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل بنسبة تراوح من 3-5% على جميع المشتقات النفطيه وتثبيت أسطوانة الغاز المنزلي عند سعرها الحالي والبالغ 7 دنانير للاسطوانة .

وقال المصدر أن متوسط أسعار برنت للشهر الحالي شهدت انخفاضا وبنسب تتجاوز3% ، مؤكدا على ان الانخفاض سينعكس محليا .

وشهدت أسعار النفط أمس تماسكا ولكنها ظلت غير مستقرة بعد أن قوضت زيادة أخرى في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة مساعي تقودها أوبك للحد من المعروض من النفط.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة في الصين والولايات المتحدة وبريطانيا لكن الأسواق تظل قلقة بسبب شكوك بشأن مدى جدوى تخفيضات أوبك لتعزيز الأسعار.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت خمسة سنتات عن آخر إغلاق لها إلى 52.20 دولار للبرميل وأنهى العقد الأسبوع الماضي منخفضا نحو ثلاثة بالمئة.

وزادت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربع سنتات إلى 49.84 دولار للبرميل.

يشار إلى أن الحكومة رفعت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي بنسب تتراوح بين

1.1 % و2 %، أو ما مقداره 10 فلسات/ليتر (20 قرشاً للصفيحة)، فيما ثبتت سعر اسطوانة الغاز. وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 بنسبة 1.5 %، وبنزين أوكتان 95 بنسبة 1.1 %، وسعر الكاز والديزل بنوعيه (العادي واليورو فايف) 2 %.

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