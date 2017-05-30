امير قطر في الكويت غدا

الاصلاح نيوز-

يقوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء بزيارة إلى دولة الكويت، يلتقي خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وعلى الرغم من أن الزيارة تأتي ضمن «تقليد سنوي» لتبادل التهاني بشهر رمضان المبارك، فإنها تحظى باهتمام إعلامي سياسي بالغ حول أهمية النتائج المرتقبة للزيارة في «رأب الصدع» الخليجي، في ظل الحديث عن مساع كويتية لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة التي نشبت في الفترة الأخيرة، على خلفية تناقل وسائل إعلام سعودية وإماراتية تصريحات «مغلوطة» على لسان أمير قطر من وكالة الأنباء القطرية (قنا)، سرعان ما كذبتها دولة قطر، مؤكدة تعرض موقع وكالتها الأنباء الرسمية إلى «قرصنة»، وصفها وزير الخارجية القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأنها «جريمة الكترونية»، يتم التحقيق بشأن المتورطين فيها لمتابعتهم قضائياً.

وفي وقت لم يصدر أي بيان رسمي من السلطات القطرية إلى غاية أمس الاثنين بشأن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت؛ قال مصدر دبلوماسي لـ«القدس العربي» إن الزيارة المرتقبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الكويت غدا الأربعاء، كانت مقررة سلفا، ودأب عليها أمير قطر سنويا، لأجل تقديم التهاني لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة بشهر رمضان».

من جانبه، أصدر سفير الكويت لدى الدوحة حفيظ محمد العجمي، أمس، تصريحاً صحافياً مكتوباً قال فيه «زيارة أمير قطر إلى دولة الكويت تأتي في إطار عادة الامير السنوية لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

وأشاد سفير الكويت «بالعلاقات الأخوية الراسخة بين الكويت وقطر»، مؤكدا «حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات».

ونوّه السفير العجمي إلى أن «الشيخ تميم أمير دولة قطر والوفد المرافق سيحل ضيفا عزيزا في بلده الثاني الكويت على أمير البلاد وعلى الشعب الكويتي»، لافتاً إلى أن “التشاور وتبادل الرؤى ليس بالأمر المستغرب على القيادات الخليجية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الخليجية والعربية والعالمية ذات الاهتمام المشترك”. وأعرب السفير الكويتي عن أمله بأن “تسفر هذه الزيارة عن النتائج الطيبة والمعهودة عندما يلتقي القادة الخليجيون والتي تصب في صالح دول وشعوب هذه المنطقة”.

وتأتي زيارة أمير إلى قطر، بعد تلقيه في وقت سابق اتصالا هاتفيا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول خليجي قوله إن “أمير الكويت عرض أثناء محادثة هاتفية مع الشيخ تميم التوسط لاستضافة محادثات لضمان عدم تصعيد الخلاف”. و استقبل أمير قطر، السبت الماضي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت، و«استعرضا خلالها العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها»، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتضاعفت التكهنات بوجود مبادرة كويتية لـ «رأب الصدع» بعد الأزمة التي تسبب فيها نقل التصريحات «مكذوبة» لأمير قطر، عقب تصريحات لوزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، وصف فيها تصريحات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي الخميس الماضي، بشأن «اختراق» موقع وكالة الأنباء القطرية، بـ «الإيجابية».

وقال الجارالله، خلال احتفال السفارة الروسية في الكويت باليوم الوطني، إن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى تعزيز وتطوير ودعم العلاقات فيما بينها. لافتاُ إلى أن بلاده لم ولن تتوقف في رأب أي صدع خليجي.

وأوضح أن الكويت تتابع باهتمام بالغ التطورات المؤسفة التي جاءت بعد التصريحات ‘المفبركة’ لأمير قطر، مشدداً على أن «عراقة تجربة دول التعاون قادرة على استيعاب مثل هذه الأمور وغيرها». قائلا إن «منظومة مجلس التعاون صلبة، وقادرة على مواجهة الظروف الصعبة بحكمة قادتها، التي تمكّننا من احتواء أي تداعيات سلبية لهذه التطورات».

وفي غضون ذلك، نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الموقع الإلكتروني للرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إنه أبلغ الشيخ تميم في محادثة هاتفية أن طهران مستعدة لمحادثات مع الدول العربية من أجل التوصل إلى «اتفاق حقيقي نحو السلام والإخاء». وأضافت الوكالة أن أمير قطر رد عليه بأن المحادثات بين إيران ودول الخليج يجب أن تستمر.

ولم تصدر أي تصريحات رسمية قطرية بشان ما تناقلته وسائل إعلام عن «وساطة» تقوم بها الكويت، لكن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان «هوّن» من خطورة ما حدث على مستقبل وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث قال خلال المؤتمر الصحافي الخميس الماضي إن «قطر أبقت دوما على علاقات ودية وأخوية مع دول الخليج، لأننا نؤمن أن مصيرنا واحد، ونتأثر بالأزمات التي تحيط بمنطقتنا كلنا، ولا علاقة لما يحدث بأزمة العام 2014»، مستشهدا بأن «قمم الرياض قبل يومين من الهجوم الالكتروني سادتها نقاشاتنا إيجابية بشأن علاقات قطر بدول مجلس التعاون، وإن كان هناك أمر آخر، فنحن لا علم لنا به»، لافتاً إلى أن «قطر تفضل دوماً الإبقاء على علاقات قوية وأخوية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأن الظروف الحالية، وما يحيط بالمنطقة من أزمات إقليمية، يدفع لأن تبقى دول المجلس موحدة، وتتغلب على المشاكل الصغيرة الثنائية، مشدّدا على أن بلاده لا تنظر إلى ما حدث على أنه كبير ومهم».

كما نفى وزير الخارجية أن تكون قطر أجرت اتصالات مع قيادة دول مجلس التعاون للاستفسار بشأن ما حدث.