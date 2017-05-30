21 باخرة سياحية تصل العقبة خلال 5 اشهر من العام الحالي

الاصلاح نيوز-

بلغ عدد البواخر السياحية التي استقبلتها مدينة العقبة خلال الاشهر الخمسة الماضية 21 باخرة سياحية حملت على متنها زهاء 250 الف سائح معظمهم من جنسيات أوروبية مختلفة.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوكالة الانباء الاردنية (بترا) شرحبيل ماضي ان الموسم السياحي الحالي يبشر بالخير ومن المتوقع أن يصل عدد البواخر الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية العام 2017 اكثر من 30 باخرة تحمل ما يقارب 40 الف سائح .

وبين ان شهر رمضان المبارك سيشهد ايضا وصول 5 بواخر تحمل حوالي 9 الاف سائح اضافة الى سفن سياحية اخرى ما بعد الشهر الفضيل لافتا الى أن السلطة تخطط لإنشاء مرفأ للسفن السياحية وتجهيز البنية التحتية في ميناء العقبة بالتعاون مع شركة المعبر الدولية لاستقطاب أكبر عدد من البواخر التي ازداد رسوها خلال العام الحالي بنسبة 20 % .

وكشف ماضي عن خطط السلطة الترويجية لمدينة العقبة وتسويقها كنقطة جذب للبواخر السياحية من خلال ترويج مشترك مع شركات عالمية متخصصة بالسياحات البحرية بهدف تحريك عجلة الاقتصاد والسياحة في المملكة والتعريف بالمنتج السياحي الاردني الفريد من نوعه في المنطقة، خاصة ما تتميز به مدينة العقبة على صعيد نظيراتها في حوض البحر الاحمر.

وأشار الى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قامت بتوفير كافة الاجراءات التي من شانها تسهيل دخول البواخر وخروجهم من والى المملكة واستضافة ركابها.

ولفت ماضي الى توجه السلطة الخاصة بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة الوصول إلى أسواق سياحية جديدة غير تقليدية، تعمل على رفد السوق والمنتج السياحي في العقبة، بما يعزز من القدرة التنافسية لهذا السوق ويحرك من الواقع السياحي، الذي يشهد تراجعا بفعل العديد من عوامل التوتر التي تشهدها المنطقة والإقليم بشكل عام.

(بترا )