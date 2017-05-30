مطار الملكة علياء يسجّل ارتفاعاً في حركة المسافرين

الاصلاح نيوز-

استقبل مطار الملكة علياء الدولي اكثر من 689 الف مسافر خلال شهر نيسان 2017، مسجّلاً بذلك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة المسافرين السنوية بنسبة 14.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للإحصائيات التي كشفت عنها ‘مجموعة المطار الدولي’، خلال شهر نيسان الماضي، فإن حركة الطائرات شهدت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2.6 بالمئة في حين وصلت حركة الشحن الجوي السنوية إلى 8.816 بالمئة حركة، مسجلة انخفاضاً بنسبة 8.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ومنذ بدء العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان، استقبل المطار 2.4 مليون مسافراً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.4 بالمئة في حركة المسافرين بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2016.

يأتي ذلك، فيما شهدت كل من حركة الطائرات وحركة الشحن الجوية انخفاضات طفيفة بنسبة 1.5 بالمئة و8.7 بالمئة على التوالي، في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، بالمقارنة بالنتائج المحققة في شهر نيسان 2016.